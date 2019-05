CorSera - Milan, tregua Gattuso-Bakayoko ma il destino del francese è già scritto: non sarà riscattato dal Chelsea

Pace fatta tra Rino Gattuso e Tiemoué Bakayoko dopo la dura lite che c'è stata tra i due lunedì sera in panchina durante la sfida casalinga contro il Bologna: ieri mattina, poche ore dopo il fattaccio, i due si sono infatti confrontati e chiariti a Milanello poco prima dell'allenamento, davanti anche a Leonardo e Paolo Maldini. Tutto risolto, tanto che, come riferisce questa mattina il Corriere della Sera, il francese potrebbe addirittura scendere in campo dal primo minuto già sabato sera contro la Fiorentina.

NESSUN RIFIUTO - Bakayoko non si è scusato, ma ha confermato all'allenatore e alla dirigenza la sua versione dei fatti, cioè che non si è assolutamente rifiutato di entrare in campo, come ha scritto anche sui social nelle scorse ore: "Non mi sono rifiutato di entrare. Mi sono preparato subito, poi mi hanno detto di tornare in panchina. Quando mi sono riseduto l’allenatore si è rivolto a me con termini che non mi aspettavo e io stavo solo ripetendo le sue parole. Niente di più". Il giocatore, anche se il club non conferma, sarà multato, ma la volontà di tutte le parti è quella di chiudere in fretta la vicenda perchè a tre giornate dalla fine un muro contro muro non sarebbe servito a nessuno.

NO RISCATTO - Con o senza Champions, il destino di Bakayoko è comunque già scritto: a fine stagione, infatti, il centrocampista francese non verrà riscatto dal Chelsea. Il Milan non è più convinto di prenderlo a titolo definitivo, così come ora anche il giocatore non è più convinto di restare in rossonero. Già 35 milioni per un mediano dal gran fisico, ma tecnicamente normale non sono pochissimi, se poi si tratta anche di una testa calda sfasciaspogliatoio ecco che l’investimento lascia dubbi in chiunque.