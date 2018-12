CorSera - Milan-Uefa, niente accordo: sanzioni troppo severe, ricorso al Tas sempre più probabile

In attesa di scoprire l’undici che Gattuso - in piena emergenza - opporrà alla Fiorentina, per il Milan sono giorni caldi anche fuori dal campo. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere della Sera, crescono le possibilità che il club rossonero presenti un ricorso al TAS dopo la sentenza UEFA per il mancato rispetto del Fair Play Finanziario nel triennio 2014-2017.

ECCESSIVA SEVERITA’ - I legali di Casa Milan stanno ancora analizzando le motivazioni arrivate da Nyon, ma le sanzioni inflitte vengono considerate troppo severe. In particolare la già decisa esclusione dalle coppe europee nel 2021 in caso di mancato pareggio di bilancio. I vertici di via Aldo Rossi, inoltre, non hanno gradito i 12 milioni di multa da pagare subito, senza una parte “condizionata”. Tra l’altro, la stagione 2017-18 (chiusa con un pesante passivo) potrebbe diventare presto oggetto di una nuova indagine, con possibilità di nuove sanzioni.

NESSUN ACCORDO - Il silenzio di questi giorni - osserva il CorSera - lasciava intendere un accordo tra Elliott e la UEFA per cercare un percorso condiviso di rientro. Un ricorso al TAS, invece, indica che nessuna intesa è stata trovata. Il Milan vuole andare fino in fondo ed è pronto a dare battaglia.