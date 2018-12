CorSera - Milan, un pari per restare al quarto posto: Donnarumma salva i rossoneri, Cutrone fallisce il ko nel finale

Quello di ieri contro il Torino è uno 0-0 che da una parte può andare bene al Milan, il quale ha sofferto in più occasioni e ci ha pensato Donnarumma ha salvare due volte la porta milanista con due grandissime parate, ma dall'altra lascia un po' di rammarico perchè un successo avrebbe lanciato il Diavolo ad un solo punto dal terzo posto dell'Inter. Patrick Cutrone, nel finale di partita, ha avuto un'ottima opportunità a pochi metri dalla porta di Sirigu, ma la sua conclusione è terminata fuori.

QUARTO POSTO - Come riferisce il Corriere della Sera, questo pareggio permette comunque ai rossoneri di restare al quarto posto, con un punto di vantaggio sulla Lazio. Dal punto di vista della prestazione, però, quella di ieri contro i granata non è stata certamente tra le migliori della stagione: poco gioco e appena un paio di occasioni da gol create in 90'. Le assenze di diversi titolari come Romagnoli, Biglia e Bonaventura si sono fatte sentire di più rispetto alle ultime partite e alla fine è arrivato uno 0-0 che sta forse più stretto al Torino che al Milan.

CHE OCCASIONE - I rossoneri di Gattuso sono cresciuti con il passare dei minuti, sfruttando anche la stanchezza dei granata che hanno corso tanto per tutta la partita. Nel finale è arrivata la grande occasione di Cutrone, il quale a tu per tu con Sirigu ha clamorosamente calciato a lato. Un errore che costa due punti al Diavolo, ma per come è andato il match il pari è risultato certamente positivo.