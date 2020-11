CorSera - Milan, un solo obiettivo contro il Verona: vincere per dimenticare subito il Lille

Se la sconfitta di giovedì in Europa League contro il Lille è stato solo un episodio, il Milan ha un solo modo per dimostrarlo, cioè vincere questa sera contro il Verona a San Siro: i rossoneri devono lasciarsi alla spalle il ko contro i francesi e proseguire il loro percorso da imbattuti in campionato. La squadra di Pioli, indipendentemente dal risultato di oggi, arriverà alla sosta per le nazionali in vetta alla classifica da sola, ma è comunque fondamentale portare a casa altri tre punti per dimostrare che quella di giovedì è stata solo una serata storta.

PRECEDENTE - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che ricorda che il Milan non era primo in classifica a novembre da ben dieci anni (2010): si tratta di un precedente ben augurante per il Diavolo visto che quella stagione terminò con il tricolore. Pioli non ha però nessuna intenzione di guardare troppo avanti visto che continua a ripetere che la sua squadra deve pensare ad una partita alla volta e che deve continuare a lavorare come ha fatto finora: "La posizione certifica la bontà del lavoro svolto. Ma dobbiamo continuare" ha dichiarato ieri in conferenza stampa il tecnico milanista.

STESSA DIREZIONE - I rossoneri devono ripartire subito dopo il ko contro il Lille e per farlo devono vincere a tutti i costi questa sera contro il Verona. Non sarà un match facile per il Milan perchè si troverà di fronte un avversario molto rognoso, che non ti fa giocare bene e che sta attraversando un buon momento di forma. Pioli si affiderà ancora una volta in attacco a Zlatan Ibrahimovic, la cui reazione giovedì al momento del cambio non preoccupa assolutamente mister Pioli: "Siamo tutti sulla stessa direzione" ha minimizzato l'allenatore rossonero.