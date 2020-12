CorSera - Milan, vittoria all’ultimo respiro: i rossoneri superano anche l’emergenza e restano primi

Un’altra notte da ricordare, l’ultima di questo sensazionale (dal punto di vista sportivo, ovviamente) 2020. Ancora una volta il Milan ce l’ha fatta, in barba ai pronostici. Come riporta il Corriere della Sera, i rossoneri hanno vinto all’ultimo respiro con l’anima, il cuore, l’orgoglio e anche un pizzico di fortuna. Che non guasta mai, soprattutto di questi tempi.

ASSENZE PESANTI - Una vittoria pesantissima, quella contro la Lazio, prima della mini sosta che - si spera! - consentirà al Milan di recuperare qualche elemento prezioso. Non è facile giocare senza Kjaer in difesa, Kessié e Bennacer a centrocampo e Ibrahimovic in attacco. E in effetti la partita, dopo un inizio coi fiocchi dei rossoneri, è stata difficilissima. Ma i ragazzi di Pioli si esaltano nelle difficoltà. E con un Theo così, poi, sognare è lecito.

NATALE IN VETTA - Il Milan, dunque, è riuscito nuovamente a sopperire alle assenze di quattro titolari difendendo con le unghie e con i denti quello che è suo: il primo posto in classifica. Donnarumma e compagni hanno il doppio dei punti dell’anno scorso: questo Natale (sempre dal punto di vista prettamente sportivo) avrà tutto un altro sapore per il popolo milanista.