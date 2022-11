CorSera - Missione compiuta: Milan agli ottavi di Champions dopo 9 anni. Raggiunto il primo obiettivo stagionale

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Dopo nove lunghi anni, il Milan torna tra le migliori 16 d'Europa: grazie al netto 4-0 di ieri sera contro il Salisburgo a San Siro, infatti, i rossoneri hanno chiuso al secondo posto il Girone E di Champions League e hanno strappato così il pass per gli ottavi di finale. Rispetto alla brutta prestazione di sabato a Torino, contro gli austriaci a San Siro si è vista una squadra completamente diversa nell'anima e nello spirito.

OBIETTIVO RAGGIUNTO - Lo riferisce stamattina il Corriere della Ser che spiega che il Diavolo ha raggiunto così il primo suo obiettivo stagionale. Prima della partita c'era parecchia ansia tra i rossoneri visto che tutti i giocatori sapevano benissimo quanto fosse importante la sfida di ieri sera. A scacciare tutte le paure del Milan ci ha pensato però ancora una volta Olivier Giroud, ancora una volta decisivo nelle gare che contano: il francese ha sbloccato il match nel primo tempo con un colpo di testa su azione da calcio d'angolo, mentre nella ripresa ha prima fornito l'assist per il 2-0 di Krunic e poi ha siglato la sua personale doppietta dopo una grande azione personale di Leao.

MILAN AGLI OTTAVI - Il deludente prestazione di Torino è stata così cancellata. Il Milan ha sofferto un po' solo nel primo tempo, poi nella ripresa il dominio rossonero è stato schiacciante. Stefano Pioli non poteva festeggiare nel migliore dei modi il rinnovo di contratto fino al 2025. Oltre che a livello sportivo, la qualificazione agli ottavi è importantissima anche a livello economico visto che, con il passaggio del turno, il club di via Aldo Rossi incassa 20 milioni di euro che fanno certamente bene al bilancio. Vedremo chi uscirà dal sorteggio di lunedì, ma ci sarà tempo per preoccuparsi. Per ora il Milan si gode il momento e il ritorno tra le migliori formazione d'Europa dopo nove lunghissimi anni.