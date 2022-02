CorSera - Missione compiuta: Samp battuta e primo posto conquistato. La settimana perfetta del Milan

Non sarà stata la miglior partita della stagione, ma ieri contro la Sampdoria il Milan ha fatto il suo dovere: vittoria, tre punti conquistati e sorpasso dell'Inter in classifica. Missione compiuta dunque dai rossoneri che hanno così riconquistato la vetta della Serie A, anche se i nerazzurri devono ancora recuperare una partita (contro il Bologna). La squadra di Stefano Pioli ha però fatto il suo e ora dovrà continuare a sfruttare il calendario favorevole (ora è attesa da Salernitana e Udinese) se vorrà restare in alto e giocarsela per davvero fino alla fine per lo scudetto.

SETTIMANA PERFETTA - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che la vittoria di ieri contro la Sampdoria è arrivata al termine di una partita in cui i rossoneri non hanno incantato, ma non hanno comunque nemmeno mai sofferto più di tanto. A decidere la sfida è stata una rete del sempre più ispirato e concreto Rafael Leao, il quale è andato in gol sfruttando un assist di quasi 80 metri metri di Mike Maignan. "È stata una settimana perfetta, stiamo facendo lo step che ci mancava, ma sappiamo che dobbiamo lavorare tanto e rimanere concentrati" l'analisi nel post-gara di mister Pioli.

STRISCIONE E FISCHI - I tifosi presenti a San Siro, a fine partita, hanno esultato ovviamente tantissimo, ma durante i 90' non hanno nemmeno perso l'occasione per manifestare la loro delusione e rabbia nei confronti di Franck Kessie, che non rinnoverà il suo contratto a fine stagione e dunque in estate andrà via a zero. "Chi ama il Milan lo dimostra coi fatti, cordiali saluti agli insoddisfatti" è il testo dello striscione esposto dalla Curva Sud. Durante la sfida, non sono mancati nemmeno i fischi all'ivoriano, che nel post-partita è stato comunque difeso da Pioli. Solo applausi invece per il resto della squadra, assolutamente meritati dopo il primo posto in classifica riconquistato.