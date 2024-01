CorSera - Nuovo ruolo, nuovo Ibra. Ora il suo obiettivo è capire: fa domande a tutti. Domenica sarà a Empoli

vedi letture

Zlatan Ibrahimovic è rientrato ieri in Italia dopo qualche giorno di vacanza a Miami e si è subito recato a Milanello per fare visita alla squadra e a Stefano Pioli. Lo svedese ha anche assistito all'allenamento al fianco del dt Moncada e del ds D'Ottavio, i quali lo avranno certamente aggiornato sulle ultime mosse di mercato del Diavolo visto che, nel nuovo ruolo di consulente, si occuperà di dire la sua anche sulla campagna acquisti.

NUOVO IBRA - L'edizione odierna del Corriere della Sera rivela questa mattina che, da quando è stato nominato Senior Advisor di RedBird e del Milan, Ibra sta avendo un approccio che ha spiazzato molti soprattutto se si pensa all'Ibra calciatore: in queste sue prime settimane da consulente, lo svedese sta infatti pensando soprattutto ad ascoltare, osservare e analizzare. A Milanello fa domande a tutti: giocatori, allenatore, staff, dirigenti e perfino ai giardinieri. Per Zlatan è tutto nuovo e quindi prima di agire vuole capire.

FARE LA DIFFERENZA - "Non voglio essere un simbolo, voglio fare la differenza" aveva dichiarato qualche settimana fa lo svedese che sa bene che, per essere decisivo anche dietro alla scrivania, non basta la sua enorme leadership, ma serve anche la massima competenza. Sono dunque settimane di apprendimento per Ibra che però, ogni volta che entra a Milanello, dà una scossa a tutti. Avere un motivatore come lui nel gruppo è fondamentale, i suoi ex compagni lo ripetono spesso. E lo sarà anche domenica a Empoli, quando Ibrahimovic al Castellani sarà al fianco della squadra nell'ultima gara del girone di andata di Serie A.