CorSera - Nuovo stadio, ecco il primo passo di Milan e Inter: oggi presenteranno al Comune il "progetto di fattibilità tecnico-economica"

Milan e Inter sono pronte a fare il loro primo passo ufficiale verso la costruzione del nuovo stadio: gli emissari dei due club presenteranno infatti oggi al Comune di Milano il "progetto di fattibilità tecnico-economica" per la costruzione del nuovo impianto e la proposta di pianificazione urbanistica dell’area. A riferirlo è l'edizione odierna del Corriere della Sera che ricorda che le due società intendono farlo sorgere di fianco a San Siro, dove ora ci sono i parcheggi.

INCONTRO TRA TECNICI - Nel vertice di questa mattina , non ci saranno nè il sindaco, nè i massimi dirigenti di Milan e Inter, ma sarà un incontro tra tecnici, che si troveranno davanti un file molto voluminoso, nel quale ci saranno tutte le valutazioni delle caratteristiche, dei costi e dei possibili risultati di un progetto sulla base di un’idea di massima, oltre allo studio delle possibili alternative. La presentazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica è comunque solo il primo passo di un percorso sarà lungo, complicato e tortuoso.

REGOLE URBANISTICHE - Come spiega sempre il Corriere della Sera, la prima cosa da fare sarà valutare il rispetto delle regole urbanistiche che per la zona di San Siro prevedono un indice volumetrico dello 0,35%, ma anche la possibilità di realizzare un centro commerciale intorno allo stadio. Milan e Inter vogliono a tutti i costi un nuovo stadio moderno e per questo sono pronte ad un investimento di 600-700 milioni di euro per il nuovo impianto e di circa 500 milioni per la riqualificazione dell’area intorno. Sono tante le questioni che andranno affrontate nei prossimi mesi, così come serviranno tanti via libera: dall'ultimo ci sarà bisogno poi di tre anni per completare il nuovo stadio.