CorSera - Nuovo stadio, ecco l'ennesimo indizio: il Milan vuole La Maura

Nelle scorse settimane, il Milan ha ufficializzato la sua volontà di staccarsi dall'Inter e di costruire da solo il nuovo stadio. E ormai non è nemmeno più un segreto che la zona preferita per il nuovo impianto è l'area dell'Ippodromo La Maura, ipotesi che piace anche perchè permetterebbe ai rossoneri di restare a Milano (le alternative sono tutte fuori dal capoluogo lombardo).

NUOVO INDIZIO - L'edizione milanese del Corriere della Sera riferisce questa mattina che nelle ultime ore è spuntato un nuovo indizio che conferma la chiara volontà del Diavolo: il club di via Aldo Rossi ha infatti chiesto al Comune una proroga di tre mesi per consegnare le carte che certificano la proprietà della squadra, documenti che Palazzo Marino ha richiesto a Milan e Inter per poter andare avanti con il progetto di costruire insieme lo stadio di fianco a San Siro. La società milanista minimizza e spiega che a rallentare tutto è la burocrazia italiana e straniera, ma la sensazione è dietro a questo ritardo ci sia la volontà di capire se l'ipotesi La Maura è davvero fattibile.

MASTERPLAN - In via Aldo Rossi, dove sono sempre più convinti di abbandonare il progetto con l'Inter e di andare avanti da soli, sperano di presentare a breve al sindaco Sala il masterplan del nuovo stadio che sorgerebbe nell'area dell'Ippodromo La Maura. Qui, oltre appunto al nuovo impianto, potrebbe "trasferirsi" anche Casa Milan, attualmente al Portello. Nei prossimi giorni, si saprò qualcosa in più, ma questo temporeggiare del Diavolo è l'ennesimo indizio che i rossoneri vogliono costruire lo stadio da soli.