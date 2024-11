CorSera - Occasione Leao: Fonseca sceglie Rafa per colmare il divario con il Real

Stasera si gioca il Derby d'Europa: come sottolinea il Corriere della Sera questa mattina, lo dice la storia. Di fronte al Santiago Bernabeu si troveranno il Real Madrid, quindici volte campione continentale, e il Milan, che di coppe dalle grandi orecchie ne ha vinte sette. Nessuno ha avuto maggior successo di queste due squadre anche se nell'ultimo decennio gli spagnoli hanno creato un solco importante con i rossoneri che avranno il compito di provare a colmarlo oggi, quantomeno sul campo.

Vent'anni

Il CorSera questa mattina propone una riflessione su come sia cambiata la percezione dei due club negli ultimi 20 anni. Viene sottolineato infatti che due decenni fa era il club rossonero a fatturare più del Real Madrid. Oggi tutto si è capovolto e non solo, il divario tra i due club dal punto di vista economico è incalcolabile: il Milan ha chiuso con una crescita di 450 milioni, assolutamente positiva se si guarda da dove sono partiti i rossoneri. In tutta risposta Florentino Perez ha fatturato più di un miliardo. Un altro sport. Un club che continua a vincere e comprare stelle del calcio mondiale, anche in questa stagione dopo aver alzato la quindicesima hanno messo le mani su Kylian Mbappè.

Il miglior Rafa

Le partite si giocano in campo. Anche il rettangolo verde, sulla carta, dà ragione al Real: sicuramente per qualità tecniche ma soprattutto per l'enorme esperienza che hanno i giocatori di Carletto Ancelotti. Il compito è arduo ma il Milan ci deve provare, ben sapendo che poi chiuderà la sua campagna europea con quattro partite sulla carta da vincere e che potrebbero bastare per un posto ai playoff. Chi dovrà fare la differenza, soprattutto in queste notti, è Rafael Leao che oggi torna titolare sulla fascia sinistra. Ieri sera Paulo Fonseca ha dichiarato che confida nel fatto che il suo giovane connazionale possa essere decisivo: tutti sanno che al numero 10 rossonero servirebbe una notte da grande campione contro il Real e al Bernabeu per ritrovare la fiducia che ha totalmente perso in questo avvio di stagione.