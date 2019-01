CorSera - Piatek manda il Milan in paradiso e in semifinale di Coppa Italia: i tifosi sono già pazzi di lui

Un esordio da titolare così, forse, non se lo aspettava nemmeno lui: Krzysztof Piatek ha giocato ieri la sua prima partita dal primo minuto con la maglia del Milan e ha segnato una doppietta contro il Napoli, cioè una delle squadre più forti del nostro campionato. Prima è stato bravo a sfruttare un errore di Maksimovic e a fulminare Meret con grande freddezza, poi invece si è letteralmente inventato la seconda rete, beffando un certo Koulibaly che è uno dei difensori più forti al mondo.

PAZZI DI PIATEK - Come riferisce il Corriere della Sera questa mattina, la prima da titolare del polacco è da sogno e i tifosi milanisti sono già tutti pazzi di lui perchè, oltre alla doppietta, il numero 19 rossonero fa reparto da solo, fa salire la squadra, aiuta i compagni, favorisce gli inserimenti dei centrocampisti con i suoi movimenti e fa ammonire gli avversari. Una prestazione pazzesca quella di Piatek che in pochi minuti ha fatto dimenticare Gonzalo Higuain.

MILAN IN PARADISO - I due gol del polacco mandano il Milan in paradiso e soprattutto in semifinale di Coppa Italia dove i rossoneri incontreranno una tra Inter e Lazio. Ma quella di ieri è stata una grande serata per tutta la formazione di Gattuso, che ha dimostrato ancora una volta di lottare su ogni pallone e di assomigliare sempre più al suo allenatore. Ora però bisogna pensare subito alla trasferta di domenica sera sul campo della Roma Pperchè so tratta di uno scontro diretto molto importante nella corsa al quarto posto.