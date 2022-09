CorSera - Pioli toglie ogni dubbio: fiducia a Saelemaekers. E De Ketelaere...

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alle 20.45, a San Siro andrà in scena il posticipo della settima giornata di Serie A: Milan-Napoli. Mister Pioli ha presentato questa gara già da Scudetto, ma il campionato è ancora molto lungo. I rossoneri, però, arrivano alla partita con un'assenza pesantissima: Rafa Leao. Il portoghese ha rimediato il cartellino rosso contro la Sampdoria, facendogli saltare la gara contro i partenopei.

Fiducia a Saelemaekers

Nella conferenza alla vigilia, l'allenatore rossonero ha sciolto i dubbi su chi sostituirà lo squalificato Leao: sulla sinistra ci sarà Alexis Saelemaekers. Il belga, in grande rispolvero, è l'uomo Champions dei rossoneri con due gol nelle prime due partite in campo europeo (l'ultimo a farlo è stato Ibrahimovic alla sua prima esperienza in rossonero).

Tocca a De Ketelaere

Con l'assenza di Leao, i riflettori ora sono tutti puntati su Charles De Ketelaere. Sul belga, scrive il Corriere della Sera, c'è sempre grande attesa, anche se fin qui non ha ancora preso la squadra in mano. Il giocatore è giovane e va aspettato, ma soprattutto va fatto giocare. I suoi compagni lo descrivono come "un 10 potenzialmente fortissimo" e oggi, davanti a oltre 70mila spettatori, è la notte ideale per dimostrarlo.