CorSera - Pioli vs Mourinho: sfida da brividi. Allenatori con il futuro in bilico

La partita di questa sera tra Milan e Roma, che si giocherà a San Siro alle ore 20.45, è soprattutto la sfida tra Stefano Pioli e Josè Mourinho. Rossoneri e giallorossi hanno vissuto una prima parte di stagione non indimenticabile, sicuramente al di sotto delle proprie aspettative. Ora a fare i conti sono i due tecnici che sentono la panchina traballare, non tanto adesso ma in ottica futura.

In bilico

Il Corriere della Sera questa mattina parla di Pioli e Mourinho in bilico. Entrambi gli allenatori sono reduci da una cocente eliminazione in Coppa Italia, competizione in cui si voleva arrivare fino in fondo. Ora invece si giocano il futuro e la partita inizia stasera. Avranno a disposizione tutta la seconda parte di stagione per convincere i rispettivi proprietari americani che quest'estate hanno fatto investimenti importanti per rinforzare le due squadre. Nonostante le posizioni attuali di classifica siano un po' diverse, gli obiettivi sono i medesimi. Sia il Diavolo che la Lupa sono a caccia del posto Champions League ed entrambe le squadre si ritrovano ai playoff di Europa League con la speranza di togliersi qualche soddisfazione con il prosieguo della competizione europea. Tutto comincia stasera: il Milan riuscirà a consolidare il terzo posto? Oppure sarà la Roma che accorcerà la classifica?

Nuovo capitolo

Lato Milan. Ieri Pioli, in conferenza stampa, ha usato la metafora del voltare pagina. Con il girone di ritorno che comincia e la fresca eliminazione dalla Coppa Italia, per i rossoneri è come se cominciasse un nuovo capitolo. L'obiettivo è cercare di scrivere un finale a sorpresa. Il rendimento del Milan in campionato, ultimamente, non è neanche così male: nelle ultime 7 partite sono arrivati 16 punti, solo uno in meno rispetto alla coppia di testa Inter e Juventus. La sfida è dare continuità a quanto fatto fino a questo momento. Per farlo serviranno i 75mila di San Siro: l'ultimo contatto è stato duro con i fischi piovuti anche dalla Curva al termine dei quarti di Coppa contro l'Atalanta. Una pressione in più: i tifosi sosterranno la squadra come sempre ma se dovesse arrivare un altro passo falso, la reazione potrebbe essere ancora più pesante.