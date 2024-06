CorSera - Rabiot non rinnova con la Juve, Milan alla finestra: c'è già stato un contatto con la madre-agente

Tra quattro giorni, l'avventura di Adrien Rabiot alla Juventus, salvo clamorose sorprese, si concluderà: il suo contratto è in scadenza e il francese non sembra essere intenzionato ad accettare la proposta di rinnovo dei bianconeri (biennale con opzione per la terza stagione da 7,5 milioni di euro). Questa offerta non sembra aver convinto l'ex PSG, al quale era stata promessa anche la fascia da capitano.

CONTATTO TRA LE PARTI - Lo riferisce il Corriere della Sera che aggiunge poi che il Milan sta osservando con attenzione la situazione Rabiot (clicca QUI per leggere la nostra anticipazione): il centrocampista francese, attualmente impegnato con la sua nazionale all'Europeo, sarebbe la figura che manca nello spogliatoio milanista dopo gli addii di Giroud e Kjaer. Indiscrezioni di mercato parlano di un contatto che ci sarebbe già stato tra i dirigenti rossoneri e la madre-agente del giocatore, Veronique, per capire l'eventuale fattibilità dell'operazione.

TRATTATIVE NON SEMPLICE - Vedremo come si evolverà la situazione, non è una trattativa semplice, soprattutto a livello economico. Dal punto di vista tecnico, invece, l'ipotesi Milan potrebbe intrigare molto Rabiot che avrebbe così la possibilità di restare in Serie A, un campionato in cui si trova molto bene, e di andare in una squadra che gioca la Champions League e in cui avrebbe certamente un ruolo da protagonista in mezzo al campo.