CorSera - Riecco la "Theao": Fonseca "perdona" Theo e Leao e li rilancia contro il Club Brugge

Dopo aver perso le prime due partite europee contro Liverpool e Bayer Leverkusen, il Milan ospita stasera il Club Brugge a San Siro per la terza giornata di Champions League. Questa è una sfida che i rossoneri devono vincere a tutti i costi sia per dare continuità alla vittoria di sabato in campionato contro l'Udinese, sia per fare finalmente i primi punti in Europa. Ieri pomeriggio in conferenza stampa, Paulo Fonseca ha annunciato la formazione titolare del Diavolo che affronterà i belgi e tra coloro che partiranno dal primo minuto ci sono anche Theo Hernandez e Rafael Leao.

RIECCO LA THEAO - Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che spiega che il pugno duro del tecnico portoghese è servito (Leao in panchina 90' contro l'Udinese, Theo era out per squalifica, altrimenti sarebbe stato punito anche lui), ma al Milan serve l'apporto della "Theao". Per la formazione rossonera è fondamentale ritrovare subito i suoi due giocatori più forti e rappresentativi. Fonseca e tutti i tifosi si aspettano una reazione importante da parte di entrambi dopo alcuni atteggiamenti che non sono piaciuti a nessuno.

SPIRITO GIUSTO - "Quello che mi aspetto da Leao ed Hernandez è quello che mi aspetto da tutti. Devono fare il massimo per far vincere il Milan" le parole di ieri in conferenza stampa del tecnico milanista, per il quale ora non esistono più intoccabili, ma ognuno deve guadagnarsi il posto in campo, compresi Theo e Leao. Per vincere stasera occorre lo spirito giusto, vale a dire quello visto sabato contro l'Udinese. In quella partita non c'erano il francese e il portoghese, dai quali oggi ci si aspetta delle risposte importanti in campo.