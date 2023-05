CorSport - Brahim divide. Prima la Champions, poi si affronterà il futuro

MilanNews.it

C'è poco da dire, Brahim Diaz è senza dubbio uno dei calciatori rossoneri di cui si parla maggiormente nelle ultime settimane. Lo spagnolo sta arrivando agli sgoccioli del suo terzo e ultimo anno di prestito a Milanello e presto bisognerà discutere del suo futuro anche con il Real Madrid. Intanto però c'è la qualificazione in Champions League che incombe e che dovrà essere conquistata nelle prossime due giornate.

Divisivo

Come sottolinea questa mattina il Corriere dello Sport, la figura di Diaz nelle ultime settimane è diventata divisiva: Proprio per il suo futuro incerto che si giocherà sull'asse Milano-Madrid, i tifosi stanno esprimendo i loro pareri molto netti in un senso e nell'altro. c'è che vuole tenerlo a tutti i cosi, chi invece non vuole saperne di portarlo a titolo definitivo alla corte di Pioli. Quel che è certo è che Maldini e Massara dovranno sondare il terreno con il Real, prima o poi. Il giocatore vorrebbe rimanere a Milano, il Diavolo vorrebbe tenerselo stretto. Il problema rimane la richiesta che potranno avanzare i blancos che, visto l'interesse per il giocatore di squadre come Arsenal e Borussia Dortmund, vorrebbero monetizzare al massimo. A oggi il Real potrebbe chiedere tra i 25 e i 30 milioni di euro. Il Milan, dal canto suo, non avrebbe intenzione di spenderne più di 20. Bisognerà trattare, ma prima è necessario concentrarsi sul finale di stagione.

Champions

Già, perché il Milan ha ancora una qualificazione in Champions League da conquistare sul campo. La penalizzazione data alla Juventus, inutile dirlo, ha dato una grossa mano ai rossoneri che ora sono padroni del proprio destino e proprio contro i bianconeri domani sera potrebbero staccare il pass per l'Europa che conta per il terzo anno consecutivo. Con una vittoria a Torino la squadra di Pioli sarebbe automaticamente in Champions e Diaz, che sarà titolare, vuole essere determinante esattamente come fu nel 2021 quando il Diavolo vinse 3-0 all'Allianz Stadium mettendo una seria ipoteca sul ritorno in Champions dopo diverse stagioni: in quell'occasione Brahim segnò un gol. E un gol il 10 lo ha segnato anche nella gara di andata, bellissimo: l'ideale sarebbe ripetersi anche domani. D'altronde la stagione di Diaz, tra campionato ed Europa, è stata sicuramente la migliore con il Milan a livello numerico: 6 gol e 6 assist per lo spagnolo che ora, nelle ultime due giornate, tenterà di convincere Maldini e Massara di puntare ancora su di lui.