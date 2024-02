CorSport - Centrale? Terzino? No problem: Theo fa tutto. Kjaer in dubbio

vedi letture

Centrale? Terzino? No problem: Theo fa tutto. Nella gara di domani contro il Rennes, valida per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League e che si giocherà a San Siro alle ore 21, Stefano Pioli si affida moltissimo, come capita spesso, a Theo Hernandez, uno dei giocatori più rappresentativi dell'intera rosa rossonera e divenuto oramai affidabile in qualsiasi situazione. Il francese potrebbe giocare o da centrale o da terzino, il succo però, a livello di rendimento, non cambierebbe.

Kjaer a rischio

Il dubbio sulla posizione di Theo contro il Rennes, nasce dal dubbio sulla presenza di Simon Kjaer, come riportato oggi dal Corriere dello Sport. Il centrale danese ha accusato dei problemi muscolari nel secondo tempo della gara contro il Napoli di domenica e se in campionato Pioli ha inserito Simic, in coppa non potrà perchè il serbo non è inserito in lista. Per Thiaw, che potrebbe figurare tra i convocati, sarebbe presto un ritorno da titolare, per questo motivo la scelta ricadrebbe su Theo Hernandez che già in stagione ha dimostrato grande duttilità e soprattutto disponibilità a ricprire il ruolo in situazioni di emergenza. Oggi comunque si deciderà su Kjaer, ieri i segnali sono stati positivi e la rifinitura di questa mattina dovrebbe dare risposte esaustive in merito. Nel caso il piano B è pronto.

Jolly

Ma soprattutto, il piano B è affidabile. Nel corso delle ultime settimane Theo ha ritrovato la fiducia proprio quando è stato spostato al centro: ciò lo ha aiutato anche nel momento in cui è tornato a giocare sulla sinistra. Da fine dicembre in avanti è uno dei migliori del Milan, indipendentemente dal ruolo in cui ha giocato. Da centrale ha saputo adattarsi bene, dimostrando ottimo senso dell'anticipo e della posizione, non rinunciando a qualche scorribanda offensiva che è iscritta nel suo DNA. Da terzino è tornato a fare la differenza sull'out di sinistra, giovando anche al gioco di Leao con cui ha un'intesa davvero fenomenale, come ribadito contro il Napoli. Dunque il Milan può stare tranquillo. In attesa di capire dove giocherà, quello che è certo è che Theo sarà capitano: con Calabria infortunato è lui il vice.