CorSport - Con il Milan Giroud ha riconquistato la Francia. Amarezza per Maignan

C'era grande attesa per le convocazioni della Francia in vista del Mondiale in Qatar dalle parti di Milanello. Tra le fila dei rossoneri sono infatti ben 3 i calciatori che ambivano a un posto sull'aereo per Doha. Se Theo Hernandez è sempre stato certo della chiamata, per Giroud c'era qualche incertezza in più. Delusione per Mike Maignan che invece rinuncia al sogno per colpa dell'infortunio al polpaccio.

Giroud in Qatar grazie (anche) al Milan

Come riporta questa mattina il Corriere dello Sport solo un anno fa, quando Giroud era appena approdato a Milano, era impensabile che l'attaccante francese potesse rientrare ancora nei piani di Didier Deschamps e della nazionale francese. Olivier era reduce da un Europeo fallimentare per i Campioni del Mondo, vissuto per la maggior parte in panchina alle spalle del figliol prodigo Benzema. Ciononostante la stagione che il bomber francese ha vissuto con il Milan e specialmente l'anno solare con cui ha contribuito alla conquista dello Scudetto, non potevano lasciare indifferente il Ct dei galletti. Da gennaio 2022 a questa parte, con una partita ancora da giocare domenica, Giroud ha segnato 19 gol in 41 presenze (praticamente 1 ogni due partite), a 36 anni, e ha riportato il Milan in vetta all'Italia e agli ottavi di Champions League con i suoi gol. Deschamps non ha potuto fare a meno di convocarlo: "Uno così è sempre meglio averlo con noi", ha dichiarato.

Theo certezza, Mike deluso

Chi vive sentimenti euforici è anche Theo Hernandez che sarà ai nastri di partenza per il suo primo Mondiale che, verosimilmente, vivrà da assoluto protagonista sulla fascia sinistra della Francia, insieme a Mbappè e compagni. Con la maglia del Milan ha segnato già venti gol e regalato decine di assist e anche lui, per convincere Deschamps, ci ha messo il suo tempo. Alla fine è arrivata la convocazione meritata in compagnia del fratello. Chi invece mastica amaro è Mike Maignan. Il portiere rossonero non sarebbe stato titolare in nazionale dal momento che davanti a lui c'è Hugo Lloris, capitano della selezione, ma sicuramente il Qatar sarebbe stata un'esperienza importante anche da secondo e anche un'occasione per il passaggio del testimone con il portiere del Tottenham. Mike ha provato a recuperare in tempo ma il suo problema al polpaccio lo ha fermato e così non partirà alla volta del Qatar.