CorSport - De Ketelaere, patto col Diavolo. Charles vuole il Milan che ora deve rilanciare

Charles De Ketelaere è l'obiettivo numero uno del Milan per quest'estate rossonera di calciomercato. Una frase che sta ricorrendo spesso nelle ultime ore ma che testimonia quanto la dirigenza rossonera si sia innamorata del calciatore che verrebbe a competere per il ruolo di trequartista. Il club di via Aldo Rossi avrebbe strappato il sì al talento belga, ora ci sarà da lavorare alacremente con il Bruges.

Intesa vincente

Come riporta questa mattina il Corriere dello Sport, il Milan sarebbe forte della volontà del giocatore che davanti alla proposta dei Campioni d'Italia, Leeds e Leicester preferirebbe di gran lunga quella del club rossonero. Tanto che nei giorni scorsi ci sarebbe stato anche un incontro tra Maldini e Massara e l'agente del calciatore Tom De Mul: in questa occasione sarebbe già stato definito un principio di accordo per un contratto di 5 anni a 2.5 milioni a stagione. L'obiettivo del giovane belga è quello di giocare la Champions League che ha già assaporato per ben 16 volte ma che sarebbe tutt'altra cosa viverla con la maglia del Milan addosso.

Al lavoro

La dirigenza rossonera si è così guadagnata un po' di margine con il Bruges, sapendo che Charles aspetta il Milan. Allo stesso tempo non va abbassata la guardia per evitare altre situazioni alla Botman. La prima offerta di 20 milioni era chiaramente solo esplorativa e da via Aldo Rossi si preparano a un rilancio nei prossimi giorni, per tentare l'accelerata decisiva nella settimana prossima. Bisognerà sicuramente arrivare a mettere sul piatto almeno 30 milioni di euro che andranno poi integrati con bonus o con l'aggiunta di contropartite tecniche dalla Primavera. I prossimi giorni potrebbero essere cruciali.