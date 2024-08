CorSport - Fonseca spinge per Abraham. Contatti continui: va trovata la soluzione giusta

All'inizio di questa sessione di calciomercato era risaputo che il Milan dovesse comprare una punta centrala come priorità assoluta, per riempire il vuoto lasciato da Olivier Giroud, trasferitosi in California ai Los Angeles FC. Dopo qualche tira e molla è arrivato Alvaro Morata che, con la numero 7 sulla schiena, avrà il compito di tenere in piedi l'attacco del Diavolo. Il club però sa che per competere ad alti livelli su più fronti ci vuole una squadra che possa essere completa su più fronti: ed è proprio per questa ragione che il Milan cerca oggi un vice Morata, con un nome nettamente in pole position.

Sponsor Paulo

In verità la griglia prevedeva due nomi in prima fila: quello di Niclas Fullkrug, praticamente sfumato perché destinato a vestire la maglia del West Ham, e quello di Tammy Abraham che oggi diventa l'obiettivo principale. Per l'allenatore del Milan Paulo Fonseca lo è sempre stato: come conferma oggi il Corriere dello Sport il nuovo tecnico rossonero è un grande estimatore dell'attaccante britannico della Roma e lo vorrebbe nel suo parco centravanti. Non solo il Milan sarebbe competitivo dal punto di vista numerico ma avrebbe la possibilità di sfruttare caratteristiche diverse con i suoi attaccanti. In attesa di capire il futuro di Luka Jovic: se dovesse arrivare un'altra punta potrebbe sì partire ma potrebbe anche rimanere come terza soluzione da giocarsi soprattutto a gara in corso.

La formula

Come tutte le trattative però un conto è la volontà delle parti in gioco, ben altra storia è riuscire a creare le condizioni adatte per un trasferimento. In tal senso il club rossonero sa che la Roma deve vendere per rientrare dalle importanti spese (soprattutto per Dovbyk e Soulè) ma proprio per questa ragione i giallorossi sparano alto: dalla Capitale chiedono infatti almeno 25 milioni per Abraham. Il Milan non ha intenzione di spendere così tanto per un giocatore che non sarà destinato a fare il titolare e che ha avuto diversi problemi fisici nell'ultima stagione, anche piuttosto seri se si considera l'infortunio al ginocchio. Dunque il Diavolo ha dapprima tentato di stimolare la Roma con l'inserimento di una contropartita e poi nelle ultime ore sta vagliando l'opportunità di un prestito con diritto di riscatto: quest'ultima opzione non convince i giallorossi. Intanto il Milan lavora lato giocatore: i contatti con l'entourage di Abraham sono continui e positivi, tanto che il giocatore avrebbe già dato l'ok al trasferimento.