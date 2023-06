CorSport - Il Milan sogna Gundogan: come Kamada, un'occasione a zero

MilanNews.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Con il Milan che ha già centrato da una settimana l'obiettivo per questo finale di stagione, un posto in Champions League, e con la telenovela del rinnovo di Rafael Leao che ha visto ieri la sua conclusione, il mercato spadroneggia sui giornali. I rossoneri cercano rinforzi in ogni reparto del campo per provare a innalzare la qualità della rosa: la suggestione Ilkay Gundogan andrebbe senza dubbio in questo senso.

A zero

Come scrive questa mattina il Corriere dello Sport il Milan è molto attento alle occasioni che si presentano a parametro zero. In questo mercato ha già chiuso per Marco Sportiello, che dalla prossima stagione sarà vice Maignan, e siamo in via di definizione anche per Daichi Kamada, centrocampista tuttofare in uscita dall'Eintracht Francoforte. In particolare per assicurarsi le prestazioni del giapponese, i rossoneri hanno bruciato sul tempo la concorrenza del Napoli e di altre squadre blasonate in Europa. Dopo questo doppio colpo, la dirigenza rossonera potrebbe averci preso gusto e avrebbe messo gli occhi su uno dei parametro zero più succosi di tutto il panorama europeo: Ilkay Gundogan.

In trattativa

Secondo quanto riporta oggi il Corriere dello Sport, che riprende una notizia in arrivo direttamente dall'Inghilterra, i rossoneri sarebbero già a uno stadio avanzato di trattative con il centrocampista 32enne in forza al Manchester City dal 2016. Tutto però sarebbe rimandato ai giorni successivi alla finale di Champions in cui i Citizens sono impegnati con l'Inter: il Milan supererebbe una spietata concorrenza capitanata dal Barcellona e regalarebbe a Pioli un giocatore di classe e di assoluta esperienza. Nei prossimi giorni si capirà quanto c'è di vero in questa voce proveniente dal Regno Unito troverà conferme: in alternativa si tratterà di una classica suggestione di inizio mercato.