CorSport - Il treno Theo ha ritrovato le sue rotaie: ora manca solo il gol

© foto di © DANIELE MASCOLO

Il Milan ha faticato, tantissimo, dopo il Mondiale. Giocatori come Giroud e Theo Hernandez hanno faticato tantissimo a ritornare in condizione fisica, tanto che il gennaio dei rossoneri è stato da incubo anche per le loro prestazioni sotto tono. Theo specialmente è stato a tratti irriconoscibile ma, da qualche partita, anche il treno rossonero è tornato a macinare chilometri. Il suo apporto è fondamentale e lo si è visto anche recentemente.

Ritrovato

Che Theo Hernandez avesse avuto difficoltà a gennaio, dopo il ritorno dal Qatar, non è un mistero, tanto che lo aveva dichiarato il giocatore stesso dopo il Torino come riferisce oggi il Corriere dello Sport: "Ero giù di morale dopo il Mondiale, ma ora sono tornato". Già, Theo è tornato e lo ha fatto con la,sua solita esplosività. Probabilmente anche il terzino francese ha beneficiato del cambio modulo che gli permette di giocare laterale a tutta fascia, in un ruolo ancora più adatto alle sue caratteristiche. E non è un caso che proprio da quando il Milan ha cambiato assetto, Hernandez è tornato a spingere come è solito fare. Con il Torino è arrivato un assist al bacio per la testa di Giroud, con il Tottenham una buona percentuale del gol di Brahim Diaz è merito suo, con il Monza ha giocato una partita molto solida. Theo Hernandez sembra in tutto e per tutto ritrovato, anche mentalmente che, forse, era la cosa più importante.

Gol

Ma i margini di miglioramento sono sempre ampli e Theo sa che gli manca ancora qualcosina per essere ufficialmente tornato il treno che tutti conosciamo. Gli manca il gol. E lo sa perché sia contro il Torino che contro il Monza, il numero 19 rossonero ha sciupato due occasioni gigantesche che avrebbero potuto chiudere entrambe le partite con largo anticipo. L'ultimo gol con il Diavolo di Theo Hernandez risale a prima del Mondiale, era il 5 novembre e Theo apriva le marcature della partita con lo Spezia che la squadra di Pioli avrebbe poi vinto all'ultimo respiro con l'acrobazia di Olivier Giroud. Probabilmente la lucidità sotto porta va ancora ritrovata del tutto ma le prestazioni convincenti messe in fila nell'ultima settimana e mezzo non possono che dar morale a Theo che, la prossima volta che si ritroverà davanti alla porta avversaria, vorrà certamente capitalizzare l'occasione.