CorSport - Krunic è il nuovo Presidente: Pioli ritorna alle origini con il 4-2-3-1

Se c'è stata una cosa positiva della pausa, in mezzo agli infortuni di Ibra e soprattutto Pierre Kalulu, è stato il fatto che Stefano Pioli , dopo la debacle, di Udine ha potuto riordinarsi le idee e prepararsi al meglio in vista del Napoli che, nei prossimi sedici giorni sfiderà per ben tre volte e con molto in palio. Il Milan tornerà alle origini sia come modulo che come interpreti, con spazio anche a una novità.

Come riporta oggi il Corriere dello Sport e come riportato anche da MilanNews.it nella probabile formazione (QUI), il ritorno al passato che il Milan vivrà domani sera riguarda soprattutto il modulo. Pioli è pronto a ridisegnare il 4-2-3-1 che ha portato il Diavolo in cima all'Italia nella passata stagione, dopo che l'esperimento della difesa a tre è riuscito a cambiare l'inerzia delle cose solo per qualche settimana. Per ritrovare equilibrio, il tecnico rossonero starebbe pensando di riutilizzare Rade Krunic come trequartista, esattamente come fatto con Kessie (e con lo stesso bosniaco) nel rush finale dell'anno scorso. Una sorta di mediano aggiunto e più avanzato che possa garantire un supporto a Tonali e Bennacer in fase di contenimento e fungere da scudiero in fase di possesso.

Migra la fantasia

La scelta del jolly per eccellenza Rade Krunic ha due risvolti di grande rilevanza. Il primo è che Rafael Leao potrà tornare a imperversare sulla fascia sinistra, lì dove il suo gioco è nettamente migliore e la sua pericolosità sensibilmente più elevata. Allo stesso tempo Brahim Diaz dovrebbe migrare sulla destra, in un ruolo quasi inedito: lo spagnolo venne impiegato in quella posizione nella gara di ottobre contro la Juventus e il risultato fu una delle migliori prestazioni del numero 10 da quando e al Milan, con tanto di gol in coast-to-coast. Dunque Pioli decide di spostare qualità e fantasia sulle corsie esterne e lasciare nella zona del campo i giocatori di gamba e interdizione. Se sarà la ricetta giusta lo scopriremo a partire da domani sera.