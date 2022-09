CorSport - L'instancabile Giroud, pronto per un'altra notte da protagonista

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

All'anti-vigilia del big match contro il Napoli si fa un gran parlare di come il Milan sostituirà Leao e gli altri assenti, tirando in mezzo moduli, schieramenti e soluzioni. Quel che è assolutamente certo è che lì davanti ci sarà sempre lui: Olivier Giroud. E, visto lo score in queste gare, non è affatto una brutta notizia. Il bomber francese dopo aver segnato gol pesanti l'anno scorso e aver ripreso a farlo anche quest'anno, vuole continuare anche domenica sera contro il Napoli, già punito lo scorso marzo.

Sempre presente

Come riporta questa mattina il Corriere dello Sport, quella di domenica sera sarà la nona partita su nove giocata da Olivier Giroud in questo avvio di stagione, tra campionato e Champions: il francese le ha giocate tutte. In più, a causa degli infortuni di Rebic e Origi, oltre che della squalifica di Leao, Giroud contro il Napoli partirà titolare per la settima volta consecutiva. Forse non ci si aspettava questo a inizio stagione per l'attaccante 35enne rossonero che comunque non si risparmia e anzi vuole giocare, affamato com'è. D'altronde anche mercoledì lo aveva confermato dopo la sostituzione contro la Dinamo Zagabria pensata da Pioli per farlo riposare: "Deluso per il cambio, ma ho capito la scelta di Pioli. Voglio giocare sempre". Anche grazie alla mentalità di campioni come Olivier il Milan continua a crescere.

Forma smagliante e gol pesanti

Chissà, probabilmente anche se Pioli avesse tutte le pedine del suo scacchiere a disposizione, sceglierebbe ugualmente Giroud per il big match di domenica. Già, perchè per prima cosa il numero 9 è in stato di grazia sia dal punto di vista fisico che mentale. Il francese ha già timbrato 4 volte il cartellino in questa stagione, di cui una nel derby contro l'Inter partita in cui ha fornito anche un assist a Leao. In più continua a mantenere la sua striscia aperta di rigori: in carriera ne ha realizzati 24 su 25, una media impressionante. Forma che è da tutto l'anno solare che appare letteralmente smagliante: Giroud da gennaio in avanti ha segnato 14 gol in 31 partite, altra statistica sorprendente se si guarda la carta di identità del giocatore. Di queste reti: una con la Roma, due con l'Inter, una con il Napoli, una con la Lazio, due con il Sassuolo. Tutti gol pesantissimi, anche per questo Pioli si sarebbe potuto affidare alla sua punta anche se avesse avuto a disposizione altri elementi: Giroud sa perfettamente come gonfiare la rete nei big match.