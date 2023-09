CorSport - La Champions per dimenticare il derby: un'occasione per il Milan

Qual è il bello, per un giocatore, il bello del calendario fitto? La possibilità immediata di riscatto. Ed è così che il Milan si deve approcciare alla gara di esordio in Champions League contro il Newcastle che arriva tre giorni dopo una delle sconfitte più pesanti della storia dei derby della Madonnina. Un'occasione di far vedere che contro l'Inter è stato solo un passaggio a vuoto.

Psicologia

Per prima cosa il Milan dovrà gestirsi emotivamente e psicologicamente. Come sottolinea il Corriere dello Sport, gli strascichi di una batosta così non si possono dimenticare nel giro di pochi giorni. Ma la possibilità di scendere subito in campo, in un'altra gara di livello e in un'atmosfera che sarà come sempre da sogno, può costituire un grosso aiuto. Ieri a Milanello la dirigenza era presente con Moncada e ci si è confrontati sull'ennesima sconfitta contro l'Inter: un'abitudine ormai consolidata che non deve distogliere i rossoneri dal fatto che siamo appena a inizio stagione. Incassare il colpo e ripartire, sapendo che l'Inter tornerà ma che i rossoneri avranno tempo per capire come non commettere gli stessi errori contro i "cugini" in futuro.

Opportunità

Dunque per far vedere che è stata solo l'Inter la solita bestia nera e che il Milan, nelle prime tre giornate, ha intrapreso un percorso giusto, Pioli e i suoi giocatori avranno subito una ghiottissima opportunità domani pomeriggio contro il Newcastle. La partita non è come le altre: il ritorno di Sandro Tonali si prenderà la scena del pre partita e sicuramente ci sarà da gestire l'entusiasmo di una squadra che mancava dai palcoscenici europei da tantissimo tempo. Il Milan però deve ritrovare le sue certezze e lo può fare solamente scendendo in campo senza paura e con la spinta sempre puntuale dei tifosi rossoneri. Senza contare che iniziare la campagna di Champions con una vittoria - e in un girone così - costituirebbe un bel boost per il prosieguo della stagione.