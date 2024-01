CorSport - Mercato Milan, Buongiorno e le alternative. In estate l'attacco, tra David e CDK

Il Milan è una delle squadre più attive sul mercato: la volontà di aggiornare e migliorare la squadra vista già quest'estate si sta ripetendo anche nella sessione invernale. I rossoneri hanno richiamato Matteo Gabbia dal prestito al Villarreal e hanno comprato il giovane jolly Filippo Terracciano dal Verona. Ora la dirigenza rossonera cercherà di soddisfare l'ultima richiesta di Pioli, un nuovo centrale difensivo. Con un occhio anche al futuro mercato, quando in estate si dovrà puntare su un attaccante.

Difesa

Il Corriere dello Sport questa mattina non usa mezzi termini, il Milan per Alessandro Buongiorno spera di convincere Cairo entro il 1° febbraio. La trattativa, come è noto, è molto complicata, in primis per le richieste del patron del Torino che non vuole privarsi di uno dei suoi giocatori migliori a metà stagione e che vuole, eventualmente, monetizzare di più magari con una cessione estiva. I granata chiedono 35 milioni di euro mentre il Milan per il momento ne ha messi sul piatto 15 più Lorenzo Colombo, che però è valutato diversamente da rossoneri e Torino. Se non dovesse arrivare in questa sessione, il Milan tornerebbe alla carica in estate. Le alternative, a quel punto, sarebbero le solite: o Lilian Brassier del Brest, per il quale vengono richiesti 12 milioni che i rossoneri vorrebbero però abbassare; o Tanguy Nianzou Kouassi del Siviglia, per il quale potrebbe aprirsi la soluzione del prestito con diritto di riscatto.

Soldi per l'estate

ll Milan, però, comincia a pensare anche al mercato estivo. In particolare i rossoneri contano sul fatto che potrebbe arrivare un po' di liquidità da qualche riscatto di giocatore in prestito. Uno su tutti è Charles De Ketelaere, ancora a segno con l'Atalanta nell'ultima giornata e per il quale difficilmente il club bergamasco non pagherà il riscatto. Se così fosse le casse di via Aldo Rossi si riempirebbero con 23 milioni che si andrebbero ad aggiungere ai 3 di prestito. In più non ci saranno problemi a incassare i 4.5 milioni del facile obbligo di riscatto di Krunic. Tutto farà brodo perché il Milan in estate cercherà la sua nuova punta. E il primo nome della lista è uno dei pupilli della dirigenza rossonera: Jonathan David del Lille. Tra qualche settimana, concluso il mercato invernale, i discorsi con il club francese potrebbe farsi più accesi: il Lille non potrà andare oltre l'estate prossima, il contratto di David scade nel 2025 e non si potrà tirare troppo la corda.