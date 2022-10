CorSport - Milan, devi ancora crescere: la sconfitta di Londra servirà a questo

MilanNews.it

La serata di Stamford Bridge ha tutte le carte in regola per essere una notte da dimenticare in casa rossonera. Questo è sicuramente vero sul piano del risultato, negativo sotto ogni aspetto. D'altro canto però, partite come quella contro il Chelsea devono essere un po' come delle cicatrici che ricordano da dove si viene: devono essere motivo di crescita. Pioli lo sa e anche i suoi giocatori: tutti lo hanno ribadito al termine dei 90 minuti.

Fa male

Come riporta il Corriere dello Sport questa mattina, è inevitabile che batoste come il 3-0 rifilato ieri sera dal Chelsea alla squadra di Pioli non faccia male. La delusione da parte di Pioli e dei suoi calciatori c'è ed era palpabile anche negli ultimi minuti di gara, a partita ormai virtualmente conclusa. Il tecnico rossonero ha parlato così ai microfoni al termine della gara: "Fa molto male perdere così, non abbiamo messo lo spirito e la voglia giusta". Al mister fa eco il capitano di giornata, Ismael Bennacer, che ha sottolineato: "Dobbiamo dare di più". Una partita in cui il Milan èm apparso inferiore sotto tutti gli aspetti rispetto ai propri avversari e per la quale Pioli non vuole trovare scusanti: "Non c’entra la poca esperienza o chi non c’era: dovevamo essere più lucidi e precisi. Nel recupero palla e nella gestione siamo stato meno brillanti". Certo è che con un Theo Hernandez in più e qualche soluzione a destra, magari già a partire da sabato contro la Juve le cose potrebbero cambiare e migliorare.

Lezione

Se da una parte c'era rammarico e amarezza per non aver giocato da Milan, dall'altra Pioli e i suoi si sono dimostrati ben consapevoli che partite come quella di Stamford Bridge possono insegnare tanto, specialmente a giocatori con meno esperienza. L'allenatore rossonero è ben consapevole che quello che ha visto a Londra non è il suo Milan ma solo una sua brutta copia ed è intenzionato a ripartire fin da sabato contro la Juve e martedì nuovamente contro il Chelsea. Bennacer, in questo senso, è stato ancora più diretto: "Dobbiamo rivedere la partita e vedere cosa non abbiamo fatto bene. È certo che di testa dobbiamo metterci in discussione sempre". Parole da leader, parole vere. I rossoneri hanno dimostrato nelle ultime stagioni di saper tirare fuori il meglio dalle difficoltà: questo sarà l'ennesimo banco di prova.