CorSport - Milan, domani si riparte. Obiettivo rimonta

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ci siamo. Riparte il Milan. La squadra rossonera si ritroverà domani a pranzo al centro sportivo di Milanello per iniziare a preparare la seconda parte di stagione che vedrà i rossoneri impegnati in una difficile rimonta al Napoli e negli ottavi di Champions League (oltre che in Supercoppa Italiana e Coppa Italia). Il mese di dicembre sarà fondamentale per tutto quello che verrà da gennaio in avanti.

Cosa si fa?

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina riporta il programma di quello che sarà il mese di dicembre rossonero. Il Milan riprenderà domani con gli allenamenti ma il momento centrale della preparazione sarà dal 10 al 20 dicembre quando la squadra di Stefano Pioli sarà in ritiro a Dubai, lì dove avrà il lusso di giocare due amichevoli di grido: contro l'Arsenal (13 dicembre) e contro il Liverpool (il 16). Non sarà l'unica partita di preparazione per i rossoneri che il penultimo giorno dell'anno voleranno ad Eindhoven e sfideranno il Psv. In tutto questo i calciatori milanisti che sono stati in vacanza negli ultimi giorni hanno comunque seguito un programma di allenamento che li facesse mantenere una buona condizione fisica.

Chi ci sarà?

Partiamo da chi non ci sarà. Non saranno presenti a partire da domani tutti i calciatori impegnati al Mondiale, ovviamente, compreso Simon Kjaer eliminato ieri dalla competizione con la sua Danimarca che avrà qualche giorno di vacanza. Sono già tornati a Milanello, però, alcuni giocatori che stanno cercando di smaltire le ultime scorie dei loro rispettivi infortuni: si tratta in particolare di Mike Maignan e Alexis Saelemaekers. Ma domani tornerà anche Davide Calabria, capitano rossonero fuori ormai da inizio ottobre per una lesione al bicipite femorale. Zlatan Ibrahimovic invece raggiungerà il gruppo negli Emirati e potrebbe tornare a partire da gennaio.