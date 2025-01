CorSport - Milan, ecco il primo acquisto di gennaio: Walker porta con sé esperienza e mentalità

Il Milan si appresta ad accogliere nelle prossime ore Kyle Walker, il primo acquisto di questa sessione invernale di trasferimenti. L'inglese sbarcherà infatti nella giornata di oggi a Milano per cominciare all'età di 34 anni la sua prima avventura lontano da casa, dall'Inghilterra. L'affare si è definitivamente concluso nella giornata di ieri quando il Manchester City, scrive questa mattina Il Corriere dello Sport, ha accettato la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro.

Walker firmerà un contratto fino al 2027 e guadagnerà circa 2,5 milioni di euro fino a giugno, per poi aumentare il proprio salario a 4,5.

ESPERIENZA E MENTALITA' - Gli errori commessi dalla dirigenza nel corso dell'estate si sono dimostrati essere piuttosto grossolani, ed è per questo che adesso il gruppo di lavoro rossonero vuole correre ai ripari puntando sull'usato sicuro, proprio come Kyle Walker. Classe 1990, in carriera ha vestito le maglie di Aston Villa, Sheffield United, Tottenham e Manchester City, con il quale ha vinto 17 trofei, tra i quali una Champions League e ben sei Premier League.

Per anni è stato uno dei migliori nel suo ruolo, motivo per il quale il Milan ha colto la voglia di Walker di mettersi in gioco altrove per aggiungere alla rosa di Sergio Conceiçao un elemento con esperienza ma soprattutto mentalità vincente, caratteristica che in queste settimane l'allenatore portoghese ha detto di mancare tra i suoi giocatori.