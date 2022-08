CorSport - Milan-Onana, il tempo stringe: Maldini e Massara al lavoro per averlo a disposizione per il derby

MilanNews.it

Il Milan è a caccia di un centrocampista per rinforzare la mediana e sembra aver individuato il nome giusto: Jean Onana del Bordeaux. I rossoneri, come scrive il Corriere dello Sport, sta entrando pesantemente nella trattativa. L'obiettivo del club di Via Aldo Rossi è di avere il giocatore già a disposizione per il derby del 3 settembre.

Prezzo vantaggioso

In Francia si sono formati ben tre centrocampisti rossoneri: Bennacer, Bakayoko e l'ultimo arrivato Adli, compagno di Onana fino a pochi mesi fa al Bordeaux. L'obiettivo della dirigenza è di chiudere nel giro di qualche giorno, anche per strappare il giocatore ad un prezzo vantaggioso. Il tempo stringe e il Milan, ora, vuole sferrare l'attacco decisivo per Onana.

Le alternative

Il Milan tiene vive anche le piste che portano alle alternative di Onana, che era l'alternativa a Onyedika. Stuzzica il profilo di Aster Vranckx, diventato un esubero del Wolfsburg: l'ann scorso dodici presenze in Bundesliga, tutte partendo dalla panchina, ma in Champions era presenza fissa. Sul giocatore, inoltre, c'è anche il Bologna. L'obiettivo del Milan, però, rimane Onana.