CorSport - Milan, un colpo per reparto. Zirkzee bloccato, Fofana si avvicina

Il mese di giugno che si conclude oggi non è stato così entusiasmante come forse i tifosi del Milan si aspettavano. Di fatto l'unica operazione degna di nota del mercato rossonero è il riscatto e conseguente rinnovo di Alex Jimenez, che quest'anno si è messo in mostra sia con la Primavera con la Prima Squadra. Da domani 1° luglio, però, si apre ufficialmente il calciomercato e dunque è lecito aspettarsi che finalmente le trattative rossonere decollino. Come riporta oggi il Corriere dello Sport, il club rossonero punta a fare un colpo per reparto.

Zirkzee e Royal

Come i tifosi, anche Paulo Fonseca si aspetta qualche fuoco d'artificio nei prossimi giorni. A causa dell'Europeo non sarà facile avere una rosa completa già dall'8 luglio, giorno del raduno, ma l'obiettivo è essere pronti a livello di organico per la tournée negli Stati Uniti. In questo senso il primo squillo deve essere il nuovo centravanti, priorità assoluta dell'estate del Diavolo. Il nome in cima alla lista, come è noto, è quello di Joshua Zirkzee: la trattativa rimane in fase di stallo a causa della richiesta dei 15 milioni di commissione da parte dell'agente. Da domani si potrà pagare la clausola di 40 milioni al Bologna e dall'Inghilterra si rincorrono le voci di un Manchester United deciso a fare la sua mossa. Richiesta precisa di Fonseca è anche un terzino destro: il nome in pole è quello di Emerson Royal del Tottenham per cui si ipotizza una spesa di 20 milioni circa.

Fofana si avvicina

Al momento, però, il colpo più vicino è quello di Youssouf Fofana. Il centrocampista francese è impegnato al momento ad Euro 2024 in Germania e prima della conclusione del torneo è difficile che ci siano ufficialità in vista. Il Monaco lo valuta 25 milioni ma da via Aldo Rossi sono convinti di poter ottenere uno sconto fino a 18 milioni. Il motivo è piuttosto semplice, il contratto di Fofana con il club del Principato scade tra un anno esatto e in aggiunta il giocatore ha già comunicato al club che vuole lasciare la squadra nel corso di quest'estate. Tra le varie pretendenti è il Milan a essersi mosso per primo e questo vantaggio va sfruttato al più presto per evitare eventuali ritorni di fiamma del Psg o della Premier League. In tutto questo rimangono vive anche le piste alternative: Hojbjerg e Wieffer. Per quanto riguarda Adrien Rabiot, da domani svincolato, si tratta più che altro di un'opportunità.