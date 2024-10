CorSport - Pavlovic punta a riprendersi il Milan dopo essere un po' sparito dai radar

Dopo un incoraggiante inizio di stagione, Strahinja Pavlovic è leggermente uscito dai radar del Milan. L’ex Salisburgo è stato uno dei giocatori che ha pagato di più l’idea di Paulo Fonseca di affidarsi alla coppia del derby formata da Gabbia e Tomori senza attuare neanche una rotazione nelle ultime partite. Basti pensare dal rientro dalla sosta per le Nazionali di settembre, fra Serie A e Champions League Pavlovic ha collezionato appena 91 minuti.

E pensare che Pavlovic, uno degli acquisti più costosi dell'estate di calciomercato del Milan, stava cominciando a carburare non solo sotto l'aspetto fisico ma anche e soprattutto tecnico, ottenendo subito la stima dei propri tifosi per la voglia di non mollare del serbo, al punto da indicarlo come esempio per altri compagni di squadra che avevano avuto difficoltà nell’approcciare alle partite.

Da derby in poi, però, non c'è stato più spazio per il serbo, che punta però ora a riprendersi il Milan ed il posto da titolare.

TITOLARE CONTRO L'UDINESE - Ma perché Fonseca ha utilizzato Pavlovic appena 91 minuti nelle ultime 5 partite? Il discorso è semplice: l'allenatore portoghese non voleva toccare la squadra che ha vinto il derby per avere maggiore continuità. Questa decisione gli si è un po' ritorta contro, anche perché a Firenze Tomori è apparso essere in evidente difficoltà, offrendo una delle prestazioni peggiore da quando è in rossonero.

A fronte di questo l'inglese potrebbe osservare un turno di riposo contro l'Udinese scrive Il Corriere dello Sport, con Strahinja Pavlovic che si candida ad un posto da titolare al centro della difesa al fianco di Gabbia in occasione del rientro in campo contro i friulani il prossimo 19 ottobre. È giusto che il Milan recuperi e rivitalizzi un giocatore del genere, anche perché per anni alla difesa rossonera è mancato un centrale con queste caratteristiche, ovvero forte atleticamente e bravo sul gioco aereo.