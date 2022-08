CorSport - Questioni di centrocampo, tra vecchi e nuovi. Il rinnovo di Tonali e l'affondo per Onana

MilanNews.it

In questa parte finale di sessione estiva di calciomercato, il reparto più chiacchierato dalle parti di Casa Milan è sicuramente il centrocampo. Dopo aver sistemato la trequarti con De Ketelaere, i rossoneri puntano a tesserare un mediano per rinforzare questa zona del campo, orfana di Franck Kessie. Intanto viene confermato e blindato chi già c'è: Sandro Tonali è vicino al rinnovo.

Tutta su Onana

Come riporta questa mattina il Corriere dello Sport, l'obiettivo numero uno per la zona centrale del campo è diventato a tutti gli effetti Jean Onana, centrocampista camerunese del Bordeaux. Questo soprattutto dopo che il suo agente ha dichiarato che c'è l'intenzione di chiudere tra i due club. L'operazione dovrebbe avere una parte fissa di 5 milioni che, al momento, non dovrebbe costituire un problema. Saranno decisivi invece i bonus che il Milan proporrà al club francese e anche l'eventuale percentuale sulla futura rivendita. Questa mattina il Secolo XIX ha sottolineato come anche lo Spezia sarebbe sul giocatore e sarebbe addirittura in vantaggio: ciononostante il Milan rimarrebbe la destinazione preferita del giocatore. In ogni caso Maldini e Massara hanno già pronto il piano B: Aster Vranckx, belga classe 2002 in uscita dal Wolfsburg.

Sandro, una conferma

Se le trattative per gli acquisti procedono un po' rilento, quella per il rinnovo di Sandro Tonali fila via spedita. Ieri c'è stato un ulteriore incontro a Casa Milan tra i vertici rossoneri e l'agente del giocatore Beppe Riso, proprio nei minuti in cui si svolgeva il sorteggio di Champions a Istanbul. Per il numero 8 rossonero non è pronto solo un prolungamento fino al 2027, un anno in più rispetto all'accordo in essere al momento, ma ci sarà anche un adeguamento. Oggi Tonali guadagna circa 1.2 milioni e arriverà a prendere fino a 2.7: cifra vicina a quella a cui aveva rinunciato pur di rimanere al Milan. Tre anni, tre rinnovi per Sandro che vuole diventare sempre più una bandiera di questo Milan.