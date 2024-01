CorSport - Theo è un pezzo unico: numeri da capogiro. Il suo futuro dipende da lui

vedi letture

Theo Hernandez è un pezzo pregiato, un pezzo unico per il Milan. Nell'ultimo mese e mezzo, da quando ha iniziato a giocare come centrale di difesa, è letteralmente salito in cattedra e ha fatto un ulteriore step nel suo processo di maturazione. Tutto questo senza sporcare i suoi numeri, anzi ritrovandoli e migliorandoli. Il Milan non può permettersi di perderlo.

Unico

Come scrive oggi il Corriere dello Sport questa mattina nessun terzino in Europa è meglio di Theo Hernandez. Non è un parere soggettivo o un'opinione, ma quello che emerge dai numeri che ha fatto registrare il treno francese rossonero da quando è approdato a Milanello. Contro la Roma Hernandez ha segnato un gol favoloso, su suggerimento di Giroud, che è stata la 27esima rete del numero 19 nei top 5 campionati europei da professionista. Se si uniscono questi 27 gol ai 23 assist fatti registrare - sempre nei top 5 campionati - si arriva a una partecipazione a 50 gol per Theo Hernandez: numeri che nessun terzino, attualmente, è in grado di pareggiare nell'arco delle ultime stagioni. Theo è davvero un fattore in più per la squadra di Pioli.

Rinnovo

Inutile dire che Theo Hernandez, con questo score e con la crescita che ha fatto segnare da quando è arrivato al Milan, fa gola a tanti top club europei. Nel corso dell'estate avevano bussato alla porta di via Aldo Rossi sia il Bayern Monaco che il Real Madrid: offerte rispedite al mittente. Quest'anno molto dipenderà dalla volontà di Theo stesso, che sembra comunque ancora stare molto bene con il rossonero addosso e anzi il sacrificio difensivo degli ultimi tempi pare averlo legato ancora di più. Per questo in estate può essere un buon momento per cominciare i discorsi di rinnovo. Attualmente il contratto di Theo dura fino al 2026 ma è chiaro che si deve iniziare a pensare a un prolungamento se si vuole blindare il giocatore.