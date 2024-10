CorSport - Theo espulso, doppio danno per il Milan. Chi al suo posto contro Udinese e Bologna?

Nel nervoso finale di partita di Firenze, Theo Hernandez ha più volte rivolto nei confronti del direttore di gara Pairetto "una critica gravemente irriguardosa" in maniera piuttosto scomposta. Questa non solo gli è costato il cartellino rosso dopo il triplice fischio, ma anche due giornate di squalifica che non gli permetteranno di scendere in campo in occasione delle delicate partite di campionato contro Udinese e Bologna.

Il terzino francese tornerà dunque in occasione del big match di campionato contro il Napoli del prossimo 29 ottobre, con la possibilità di rifarsi ed aiutare la squadra nell'impegno di Champions League contro il Brugge, in programma proprio fra queste due partite di campionato dove invece Theo lascerà in difficoltà Paulo Fonseca e compagni.

Questo ha portato il Milan a multare il suo capitano, anche perché il comportamento avuto dal 19 rossonero è stata una netta caduta di stile, considerato il fatto che la protesta eclatante non avrebbe avuto alcun effetto sul risultato finale.

CHI AL SUO POSTO? - L'espulsione, e la conseguente assenza, mette leggermente spalle al muro Paulo Fonseca, anche perché la coperta dalle parti di Milanello è cortissima. Considerando gli infortuni di Calabria e Florenzi, scrive Il Corriere dello Sport che il tecnico portoghese potrebbe decidere di schierare Filippo Terracciano al posto di Theo Hernandez, un po' come fatto già nel corso dell'estate.

Allo stesso tempo, però, l'ex Verona è stato fino a questo momento utilizzato pochissimo, motivo per il quale si potrebbe attingere dall'esplosività e voglia di mettersi in mostra dei ragazzi del Milan Futuro, con Jimenez e Bartesaghi i due principali indiziati. Un'altra soluzione potrebbe essere l'adattamenteo di Pavlovic o di un altro centrale come terzino. Insomma, durante questa sosta Fonseca avrà tanto su cui lavorare.