CorSport - Tonali torna a Verona: Pioli potrebbe riproporlo più avanzato

Domenica si torna al Bentegodi e si torna a giocare contro l'Hellas Verona: l'ultima volta il Milan vinse in rimonta per 1-3 in una partita che fu cruciale nel rush finale verso lo Scudetto. Protagonista, quella sera, fu Sandro Tonali che festeggiò il compleanno con una doppietta, facendo due gol tanto simili quanto pesanti. Fra due giorni il Milan dovrà ripartire dopo la delusione contro il Chelsea e dovrà farlo aggrappandosi ancora una volta al suo numero 8.

In avanti

Come riporta questa mattina il Corriere dello Sport, Sandro Tonali è ancora a caccia del suo primo gol in questa stagione: dopo averne trovati cinque lo scorso campionato, quest'anno è ancora a secco dopo 12 presenze. La svolta potrebbe essere per lui proprio Verona perchè Stefano Pioli potrebbe decidere di schierarlo come mezzala che gioca in avanti, a ridosso della linea di trequarti, come fece nelle ultime gare dello scorso campionato, per dare più imprevidibilità alla manovra offensiva rossonera dal punto di vista tattico. Questa mossa si era anche intravista contro il Chelsea ma le decisioni di Siebert hanno fatto cambiare i piani alla squadra rossonera.

Leader

Il numero 8 è a tutti gli effetti uno dei leader più evidenti dello spogliatoio del Milan ed è riconosciuto tale soprattutto dai tifosi che impazziscono per la sua storia. Ma non è solo con gli atteggiamenti che ha dimostrato carisma ma anche con le parole, come quelle pronunciate dopo il Chelsea: "Abbiamo visto che abbiamo la forza di mettere un punto dopo le sconfitte. Dobbiamo avere la forza di farlo anche ora". Tonali, a parte la prima giornata di campionato, ha giocato tutte le gare di qeusta stagione e in questo momento sarebbe disposto anche a fare minuti in più e a giocare da titolare anche a Verona ed è possibile che accada. Allo stesso tempo Pioli potrebbe decidere di farlo rifiatare almeno all'inizio anche se un giocatore e uomo così te lo porti sempre in battaglia.