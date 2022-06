Cosa ha voluto veramente dire il presidente Scaroni (PODCAST)

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dal futuro di Paolo Maldini e di Ricky Massara a quello di Rafael Leao, passando per la prosecuzione della carriera di Zlatan Ibrahimovic all'iniziazione - eventuale - del nuovo stadio del Milan: il presidente rossonero Paolo Scaroni, intervistato da GR Parlamento, ha toccato numerosi temi dell'attualità rossonera.

LE DICHIARAZIONI

Su Maldini-Massara: "Non mi preoccupo molto del tema Maldini-Massara, non ho il minimo dubbio che si raggiungerà una intesa per cui questa coppia, che è stata così importante, continui con noi anche nei prossimi anni".

Sullo stadio: "La prima opportunità che avremo la coglieremo, e io mi auguro che Sesto si dichiari disponibile ad accoglierci come stadio. Noi questo venerdì (Inter e Milan, ndr) incontriamo il sindaco Sala e diamo il via a quella procedura di consultazione popolare".

Su Leao: "Leao è certamente una pedina preziosa, ma il Milan ha dimostrato di saper fare delle sostituzioni piuttosto incredibili".

Su Ibrahimovic: "So che sta procedendo a ritmi accelerati come sa fare lui, se finirà come io mi auguro ricomincerà a giocare".