Così verso Milan-Roma, quanti duelli di qualità: Giroud a caccia di gol contro Lukaku, magia e classe tra Leao e Dybala

Importante vigilia di Milan-Roma, in programma domani a San Siro per i quarti di finale di andata di Europa League. Entrambe le squadre stanno bene e sono reduci da un positivo momento di forma e risultati, con i rossoneri che vengono da 7 vittorie di fila tra campionato e coppe mentre i giallorossi sono freschi di vittoria nel derby contro la Lazio. Quella di domani sera sarà una sfida basata su nervi e giocate di qualità: questo il nostro speciale focus.

Milan-Roma è una sfida di qualità, quanti duelli in campo a partire dalla sfida tra portieri

Qualità, aggressività e molte emozioni, sarà infatti una gara che si dovrà giocare su più livelli quella di domani anche in vista della decisiva sfida di ritorno tra una settimana all'Olimpico. Nasceranno così molti duelli in campo, a partire dalla porta. Tra Mike Maignan e il giovane Svilar c'è molta differenza per esperienza, palmares e leadership, anche se l'estremo difensore giallorosso è stato finora protagonista di una stagione positiva soprattutto dagli 11 metri, decisivo ai calci di rigore contro il Feyenoord. Il portiere francese però resta un simbolo assoluto di questo Milan e soprattutto uno dei portieri più forti del mondo, senza alcuna discussione aggiungiamo.

La sfida in difesa: chi contro Mancini?

In difesa il Milan potrà contare sulla velocità e forza di Theo, più decisivo e in forma rispetto a Spinazzola, mentre resta vivo il ballottaggio tra Kjaer e Thiaw, con il tedesco recuperato ma non ancora al meglio della sua condizione. Dall'altra parte, a meno di scelte dell'ultima ora ci sarà il match-winner del derby contro la Lazio, Gianluca Mancini, difensore roccioso, difficile da affrontare per irruenza e aggressività.

I duelli in mezzo al campo: qualità e velocità contro quantità e forza fisica

A centrocampo la sfida inizia a farsi più interessante: il Milan, secondo le ultime notizie, partirà con Bennacer, Reijnders e Loftus-Cheek in consueta chiave offensiva, mentre la Roma risponderà con Cristante, Paredes e Pellegrini: qualità e velocità contro quantità e forza fisica, un altro duello avvincente e dall'esito non scontato.

In attacco quanta classe: è Leao contro Dybala

Interessanti duelli soprattutto davanti, con il Milan che potrà contare sul solito pacchetto di qualità formato da da Pulisic, Loftus-Cheek e Leao alle spalle di Giroud. Anche i giallorossi avranno a disposizione un trio niente male, con Dybala, Lukaku, El Shaarawy pronti ad insidiare la difesa rossonera. Giroud contro Lukaku e Leao contro Dybala restano duelli affascinanti in attacco, tra due numeri 9 pronti a darsi battagglia a suon di gol e tra due splendidi diamanti di qualità e luce come il portoghese rossonero e l'argentino giallorosso. Una sfida da vivere e sulla quale è vietato sbilanciarsi per ogni tipo di pronostico, tra due squadre che hanno qualità, forza e grinta in vista di un doppio e cruciale incontro decisivo per il futuro di entrambi, in una stagione che avrà ancora qualcosa da dire per il destino e futuro di Milan e Roma.