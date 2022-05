Countdown per il rinnovo di Leao: il Milan al lavoro per blindarlo

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sul tabellino dei marcatori è finito Sandro Tonali, autore di una doppietta, ma il migliore in campo nell file rossonere contro il Verona è stato certamente Rafael Leao, letteralmente devastante al Bentegodi. Quando partiva palla al piede, il giovane attaccante portoghese è stato davvero imprendibile per tutti gli avversari. In questo momento decisivo della stagione, in cui il Milan si sta giocando il campionato, è proprio lui che sta trascinando il Diavolo verso il sogno scudetto.

UN NUOVO LEAO - E pensare che, come racconta stamattina il Corriere dello Sport, la scorsa estate Leao era stato inserito nella lista dei possibili sacrificabili. In via Aldo Rossi non arrivarono però offerte interessanti e così alla fine il club decise di confermarlo. Come ha spiegato anche Pioli in più interviste, l'ex Lille si è presentato in ritiro con una mentalità e un atteggiamento diversi e da lì è iniziata la sua definitiva consacrazione ad altissimi livelli.

VOGLIA DI RESTARE - Ora Leao è diventato assolutamente incedibile per i rossoneri che sono al lavoro per blindarlo fino al 2026 o 2027. Attualmente il giovane attaccante milanista, a cui non mancano gli estimatori (in particolare su di lui c'è il PSG), guadagna 1,5 milioni di euro a stagione: la sensazione è che per convincerlo a rinnovare servirà un contratto da almeno 5 milioni di euro all'anno. La volontà del giocatore è quella di restare a Milanello e questo potrebbe certamente favorire il buon esito della trattativa.