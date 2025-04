D'Amico presente a San Siro per Milan-Atalanta: studierà il Diavolo per la prossima stagione?

Questa i riflettori di Milan-Atalanta non saranno rivolti solo in campo, ma anche sugli spalti, visto che presenzierà al match (ovviamente) il direttore sportivo della Dea Tony D'Amico, uno dei principali candidati a quest'importante poltrona nel Milan.

In merito a questo discorso scrive questa mattina Tuttosport che il profilo del dirigente italiano piace e non poco al board milanista, ma il fatto di essere sotto contratto con un’altra società rallenta la possibilità di poter affrontare determinati discorsi e la sensazione è che la decisione definitiva verrà annunciata alla fine del campionato. Nel frattempo Igli Tare, che a inizio settimana ha avuto un colloquio durato la bellezza di quattro ore con l'amministratore delegato Giorgio Furlani, rimane in attesa di sviluppi, ma è evidente che se fosse stato lui il principale candidato, la società rossonera avrebbe puntato su di lui senza troppi ripensamenti.

Ed invece le quotazioni di Tony D'Amico continuano a crescere di settimana in settimana, con le job interview di Furlani che però non finiscono qui, anche perché il dirigente rossonero non ha alcuna intenzione di sbagliare questa scelta dalla quale dipenderà il futuro (sportivo e non) di questo Milan. Nel frattempo il tempo stringe e le pressioni esterne si fanno sempre più insistenti, con D'Amico che nel frattempo avrà stasera la possibilità di studiare la formazione rossonera, seppur solo da avversario.