Da bomber a uomo-assist: il gol tarda ad arrivare ma Rebic è riuscito comunque a lasciare il segno

Un ruolo, quello di centravanti, che non ama particolarmente. Perché non è nelle sue corde, non si sposa con le sue caratteristiche. Rebic è sì un attaccante, ma di fascia. Un esterno offensivo, tanto per intenderci. Il croato ha sempre avuto un buon feeling con il gol, ma gli piace partire da lontano, da una posizione defilata.

UOMO ASSIST - E così, schierato per emergenza come prima punta, Rebic sta faticando a ritrovare la via della rete. Anzi, fin qui è proprio rimasto a digiuno, nonostante i numerosi tentativi e le buone occasioni avute. Sfortuna e un pizzico di imprecisione sotto-porta, tutto qui. Il gol tarda ad arrivare, ma Ante - sottolinea Tuttosport - ha comunque lasciato il segno come uomo assist. Quattro passaggi vincenti nelle ultime cinque partite ufficiali: il croato ha dato un grande contributo alla causa rossonera, pur non riuscendo a scrivere il suo nome sui tabellini.

IMPORTANZA - Rebic non è ancora al top della forma, ma in mezzo a diverse difficoltà individuali è riuscito comunque a dare una mano alla squadra a suon di assist pesanti. Insomma, se il gol non arriva, lo crea: Pioli e il Milan si aspettano molto dal giocatore, il quale sta dimostrando tutta la sua importanza per la squadra, anche in termini di corsa e sacrificio.