Da cedibile a intoccabile: la prima tranquilla finestra di mercato di Kessie al Milan

Franck Kessie ha chiuso la sua terza stagione con il Milan, ma per la prima volta vivrà una finestra di mercato tranquilla: nelle precedenti, infatti, il suo nome è sempre stato al centro di tante voci di mercato che lo volevano lontano da Milanello. Questa volta, però, le cose andranno diversamente perchè, dopo l'ottimo finale di campionato, il centrocampista ivoriano è diventato un intoccabile.

PUNTO FERMO - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che Kessie è diventato un punto fermo del centrocampo a due di Pioli e per questo in via Aldo Rossi nessuno ha intenzione di privarsi di lui in questa finestra di mercato estivo. L'ivoriano è finalmente tornato ai livelli dell'Atalanta e la speranza è che abbia fatto definitivamente quel salto di qualità che a Casa Milan aspettavano da tre anni. Franck potrà passare un agosto tranquillo e prepararsi al meglio per la nuova stagione, nella quale avrà certamente un ruolo da protagonista.

NO VOCI DI MERCATO - Niente valige pronte quindi per il centrocampista rossonero che per la prima volta da quando è al Milan non è nella lista dei possibili partenti e non è al centro di voci di mercato come invece era accaduto nelle precedenti: a gennaio, per esempio, era finito nel mirino dell'Inter, mentre l'estate scorsa sembrava destinato a trasferirsi in Inghilterra al Wolverhampton. Così non è stato e, visto il suo rendimento dopo il lockdown, il Milan ha fatto bene a tenerlo.