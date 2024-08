Da Fullkrug passando all'idea Abraham: un'altra punta per questo Milan sarebbe stata cosa buona e giusta

E' un Milan apparso senza idee, rabbia agonistica e soprattutto un vero numero 9 quello che ha giocato e perso per 2-1 sabato contro il Parma. Se non c’è Morata, in questa squadra chi fa gol? Difficile aggrapparsi ai numeri di Pulisic e Leao, due esterni di qualità ma non in grado di segnare come una punta centrale. In un’estate che ha visto l’addio di Olivier Giroud qualcosa in più si sarebbe dovuto fare sul mercato per il ruolo del centravanti. Questo dunque un focus in merito all'argomento.

Venerdì chiude il calciomercato: un'altra prima punta sarebbe stata cosa buona e giusta

In questa sessione estiva di mercato, che terminerà venerdì alle 00.00, il Milan ha parlato, sondato e trattato diversi attaccanti: Da Niclas Fullkrug a Lukaku, passando all'idea Depay e Abraham. Con l'infortunio di Morata queste scelte mancate da parte della dirigenza rossonera hanno tutto il sapore di un rimpianto: senza un vero centravanti di ricambio si sono visti problemi tra Okafor e Jovic, buoni giocatori ma non da inserire dal primo minuto. Ibrahimovic ha detto stop nel pre-partita del Tardini, dichiarando come un nuovo ingresso non darebbe spazio ai giovani di Milan Futuro. Bene, allora perché non puntare su Camarda? Una piccola provocazione che però, specie in questo momento storico della squadra, potrebbe risultare una mossa decisiva per il destino di Fonseca e dei suoi ragazzi.

La volontà di Zlatan

Servirebbe quindi, almeno un altro attaccante puro, un numero 9 alla Giroud che possa andarsi ad alternare con Alvaro Morata nel corso della stagione, ma Zlatan Ibrahimovic è stato piuttosto chiaro: per lui la squadra è già completa. Una volontà che capiremo potrà risultare decisiva, in positivo o in negativo per il futuro imminente di un Milan in cerca di rinforzi, idee e anche un po' di stimoli.