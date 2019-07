Da Kansas City con un problema in meno: Gabbia offre garanzie, l'esigenza difesa resta ma si riduce

Il Milan cerca un nuovo centrale difensivo, e così sarà per il prosieguo del mercato estivo, ma dopo l'amichevole contro il Bayern Monaco potremmo ritenere la situazione meno spinosa rispetto a quello che sembrava. In attesa del rientro di Mattia Caldara, il quale dovrebbe recuperare in autunno, il club rossonero, oltre a Musacchio e Romagnoli, come centrale avrà a disposizione anche Matteo Gabbia.

BUONE SENSAZIONI - Dopo la buona esperienza alla Lucchese, il classe 1999 si è distinto nel corso del Mondiale Under 20 e, con merito, è stato aggregato alla prima squadra, dove Giampaolo gli ha subito concesso una grande opportunità, mettendolo al fianco dell'adattato Strinic al centro della retroguardia contro i campioni di Germania. Il ragazzo si è ben comportato, annullando il quotato Arp e compiendo ottime diagonali su Coman. Inoltre, altro aspetto che ha probabilmente convinto il tecnico di Giulianova, ha mostrato buona personalità nel giro palla, aspetto fondamentale per l'allenatore abruzzese.

IL MERCATO - Dopo settimane in cui il Milan ha sentito sparare cifre incredibili per calciatori (più o meno) coetanei di Gabbia, potrebbe aver risolto, almeno parzialmente, il problema in difesa. Un altro acquisto va fatto, anche per non responsabilizzare troppo il nativo di Busto Arsizio, ma con molta frenesia in meno: in attesa che torni Caldara, i rossoneri potrebbero tranquillamente reggere la stagione con Romagnoli, Musacchio e Gabbia, motivo per cui non dovranno sentirsi costretti ad acquistare un nuovo calciatore a cifre fuori mercato. Quando poi arriverà l'occasione, non solo a livello tecnico ma anche economico, Maldini, Boban e Massara dovranno essere bravi a coglierla.