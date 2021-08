Da Maignan a Giroud, passando per Tonali e Leao: contro la Samp Pioli ritrova un gruppo più forte

Nonostante l'età media dei rossoneri sia ancora molto bassa, mister Pioli può affidarsi ad un gruppo compatto e consapevole dei propri mezzi. Un mix tra esperienza e gioventù, che lo stesso allenatore rossonero approva come progetto: "Sono molto contento dei giocatori che sono arrivati al Milan. Sono calciatori che hanno vinto, che sanno cosa voglia dire vincere - afferma Pioli in conferenza stampa - e che sanno come essere professionisti. Si sono inseriti in un gruppo motivato e desideroso di fare bene. Siamo pronti per la partita di domani".

DA MAIGNAN A GIROUD - Solo elogi di mister Pioli per Olivier Giroud, che domani, contro la Samp, esordirà in gare ufficiali con la maglia rossonera. Un acquisto importante per i rossoneri, grazie anche alla grandissima esperienza del francese nel calcio europeo, fresco della vittoria della Champions League con la maglia del Chelsea. "Olivier è un grande professionista. E' una persona di livello e spessore. E' un giocatore che sa far giocare bene le squadre e sa come giocare al meglio. Si è inserito bene e porterà tanta esperienza. Abbiamo fatto amichevoli di livello e siamo riusciti a costruire bene le nostre trame di gioco. Olivier sa giocare bene sia in coppia, sia con un trequartista alle spalle. E' un professionista serio". Queste le parole di Pioli nella conferenza di questa mattina. Esordio anche per Mike Maignan, che avrà il pesantissimo compito di rimpiazzare Gianluigi Donnarumma, che ha lasciato il Milan a parametro zero per approdare alla ricchissima corte del PSG.

PASSANDO PER TONALI E LEAO - Mister Stefano Pioli è molto contento della crescita di Sandro Tonali e Rafael Leao, come affermato da lui stesso questa mattina alla conferenza stampa in vista della Sampdoria. I due giovanissimi rossoneri partiranno titolari nel match contro i blucerchiati, e per entrambi sarà una grandissima occasione per confermare quanto di buono fatto nella passata stagione.