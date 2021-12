Da Milanello una richiesta a Santa Lucia per avere Leao con il Napoli. Ma i miracoli albergano altrove (PODCAST)

Il semaforo verde, in vista del Napoli, dovrebbe arrivare per Olivier Giroud mentre Rafa Leao, che oggi si è allenato a Milanello, ci proverà ma non è detto che riesca ad esserci. Il portoghese, alle prese con una lesione al bicipite femorale della coscia destra rimediata a seguito di una botta presa contro la Salernitana, vorrebbe provare a recuperare, soprattutto ci spera Pioli, che ha fuori contemporaneamente sia il portoghese sia il lungodegente Rebic, che rivedremo con l’anno nuovo.

Una situazione, quella di Leao, che mette in difficoltà ulteriore l’allenatore milanista in vista della super sfida di domenica sera a San Siro, dove Rafa sarebbe stato fondamentale per cercare di aprire ulteriormente la difesa del Napoli con i suoi strappi, le sue accelerazioni e i suoi dribbling.

Nel giorno di Santa Lucia, in tanti a Milanello chiedono un miracolo alla santuzza siracusana, ma la sensazione è che soltanto sabato – o forse prima – si capirà se il prodigio avverrà o meno.