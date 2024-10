Da sosta a sosta: inizio horror era, tale è rimasto. Numeri e atteggiamento del Milan sono molto negativi

Da sosta a sosta: a settembre parlavamo di un inizio di stagione horror del Milan, ad ottobre parliamo di un inizio di stagione molto negativo, nonostante i rossoneri abbiano vinto il derby e le due sfide contro Venezia e Lecce. Ma è troppo poco. Con questi risultati, con questo gioco e, soprattutto, con questo atteggiamento non si va da nessuna parte.

E in trasferta...

Se San Siro aiuta nel far concentrare la squadra, quando il Milan va via da Milano, si sgretola. I rossoneri hanno raccolto un pareggio e tre sconfitte, un ruolino di marcia veramente preoccupante per la squadra di Paulo Fonseca e l'emergere di un problema evidente. Questo il rendimento del Milan lontano dal suo stadio: Parma-Milan 2-1, Lazio-Milan 2-2, Leverkusen-Milan 1-0, Fiorentina-Milan 2-1.

E la situazione pare difficilmente raddrizzabile. Il destino sembra chiaro: il Milan di Fonseca, stando a ciò che si vede ora in campo tra gioco e atteggiamenti, vincerà un paiod i partite di fila, poi perderà di nuovo, poi pareggerà, poi magari vincerà di nuovo, in un loop infinito che sarà estenuante. Ah, dettaglio importante: così facendo, non si vince niente.

