Dal mercato agli infortuni, fino al ritiro di Dubai e al Mondiale: i motivi del crollo verticale del Milan

E' bastato un mese per rovinare la stagione del Milan. C'è ancora tempo per recuperare in campionato e c'è ancora la Champions League da giocare, ma nel mese di gennaio i rossoneri hanno perso la Supercoppa italiana, sono usciti dalla Coppa Italia e hanno visto scappare via il Napoli in Serie A. Insomma, quattro settimane da dimenticare. Ma la cosa che preoccupa più è il crollo verticale del Diavolo che è sprofondato in una crisi nera da cui sta faticando ad uscire.

MERCATO - Dietro alle difficoltà del Milan, come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, ci sono diversi motivi: prima di tutto il mercato estivo si sta dimostrando purtroppo fallimentare perchè per il momento nessuno dei rinforzi ha dato qualcosa alla squadra rossonera. A Stefano Pioli mancano così alternative valide e all'altezza dei titolari. Dopo lo scudetto conquistato e con l'obiettivo di confermarsi anche quest'anno in Italia, il Diavolo aveva bisogno di giocatori pronti e invece sono arrivate solo delle scommesse che per ora non stanno rendendo come speravano in via Aldo Rossi.

INFORTUNI - A complicare poi il tutto ci sono i troppi infortuni che stanno colpendo il Milan in questa stagione. I tifosi speravano di sfruttare la sosta per il Mondiale per recuperare tutti gli indisponibili e invece alcuni sono ancora ai box come per esempio Mike Maignan, la cui assenza si sta sentendo tantissimo. Il ritiro di Dubai a dicembre, inoltre, ha riconsegnato a Pioli una squadra imballata e ben lontana dalla forma migliore.

MONDIALE - C'è stato poi anche il Mondiale che ha "riconsegnato" al Diavolo alcuni giocatori piuttosto stanchi: in particolare, quelli che stanno sentendo di più le fatiche del torneo in Qatar sono Theo Hernandenz e Olivier Giroud, i quali sono arrivati in finale e hanno avuto pochissimi giorni per staccare la spina prima di ricominciare a giocare con la squadra rossonera. Anche Rafael Leao, sul cui rendimento pesa con ogni probabilità pure la questione del rinnovo di contratto, non è al top della forma dopo aver giocato il Mondiale con il suo Portogallo.