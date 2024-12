Dalla condotta di molti, dipende il destino di tutti: così Abraham e Saelemaekers si giocano il proprio futuro

Manca sempre meno alla prossima sfida dei rossoneri in campionato, l'ultima del 2024. Il Milan di Fonseca affronterà infatti la Roma domenica sera a San Siro. A Milano con il Milan padrone di casa si sono giocate 90 sfide nella massima serie e il bilancio sorride ai locali, che hanno vinto 50 volte, contro i 21 pareggi e 19 successi dei giallorossi. Anche per quanto riguarda i goal segnati il Milan è avanti con 161 reti siglate contro le 98 della Roma. Un altro tema molto interessante della gara è senza alcun dubbio quello legato ad Alexis Saelemaekers e Tammy Abraham. In questo focus analizzeremo la situazione dei due giocatori.

Destini incrociati: Tammy sogna gol con il Milan, Alexis ritrova fiducia con Ranieri

Il destino dell'esterno belga dipenderà in parte dalla sua volontà e dalle prestazioni che continuerà a offrire con la maglia della Roma. Il Club rossonero è consapevole del reale valore del giocatore e del fatto che il suo cartellino rappresenta una risorsa preziosa per il futuro. La sua permanenza o meno nella Capitale sarà oggetto di discussioni tra le due società, con Saelemaekers che potrebbe decidere di proseguire la sua avventura a Roma qualora l’ambiente e il progetto tecnico si dimostrino in linea con le sue ambizioni.

Per quanto riguarda Tammy Abraham, lo score dell'ex Chelsea in rossonero non è stato del tutto deludente, ma non abbastanza da giustificare un investimento a titolo definitivo, soprattutto alla luce del suo stipendio netto superiore ai 4 milioni di euro all’anno, forse un po' troppo alto per un giocatore non cosiderato come "Top Player". La società di Via Aldo Rossi sembra intenzionata a cercare un nuovo centravanti per rafforzare il reparto offensivo, con Abraham che sembra destinato a rientrare nella Capitale al termine della stagione. Tuttavia, è improbabile che il suo ritorno alla Roma sia definitivo, considerato che il club giallorosso sta già esplorando soluzioni per una sua eventuale cessione nel mercato estivo.